УДС «Молот» преобразился

В воскресенье в «Молоте» показали большой баскетбол. Мужские сборные России и Боснии и Герцеговины встретились в рамках отборочного тура Чемпионата Европы. К серьезному матчу завершили и очередной этап реконструкции дворца спорта.

Каждый театр начинается с вешалки, и в УДС «Молот» теперь будет свой гардероб. В стене для этого даже пришлось сделать дополнительный проем. Все обещают закончить через несколько дней. На паркете свои изменения. Александр Башминов с «Пармой» уже успел оценить. Новая теплая подложка позволяет забыть, что ты находишься на ледовой арене.

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»: "Ребята первый раз, когда вышли на паркет, и тут вдруг им можно быть просто в обычной спортивной форме, не обязательно одевать костюм. Для них это было очень приятно".

Специально для матча установили новое звуковое оборудование, в центре большой видеокуб и суперкомплект заливного света, который в «Молоте» еще никогда не видели. И болельщикам теперь не придется долго толпиться на входе. После долгого перерыва открыт центральный вход в дворец спорта, теперь работают сразу 10 пропускных зон.

Петр Перминов, директор ГКАУ «Центр спортивной подготовки» Пермского края: "Те самые очереди, о которых пермяки постоянно говорили, очень сложно, очень долго процедура прохождения во дворец спорта, она теперь будет значительно быстрее".

Общая стоимость работ 45 миллионов рублей. 15 выделены из краевого бюджета. В рамках первого этапа реконструкции привели в порядок раздевалки для гостей и судей.

Отремонтировали и святая святых - комнату для допинг-контроля. Теперь она полностью соответствует международным стандартам. В этом зеркальном помещении не скрыть пресловутого мельдония.

Первое впечатления обновленный «Молот» уже произвел 14 февраля на матче женских сборных России и Албании.

Андрей Кириленко, президент Российской Федерации Баскетбола: "Мне хочется сказать огромное спасибо правительству Пермского края за то, что привели в порядок «Молот». Стало круто, теплее, свободнее!".