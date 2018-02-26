Нефтяники поздравили защитников Отечества

В канун 23 февраля мужчины принимали поздравления на службе, в офисах и на производстве. У нефтяников из «ЛУКОЙЛа» прошло традиционное торжественное собрание.

Сейчас подразделение Игоря Зуева - цех по добыче нефти и газа. А в своё время хотел попасть в морфлот, но получилось так, что стал пограничником. Служить довелось на Северном Кавказе, и сейчас, по прошествии лет, вспоминает армию и с однополчанами связь поддерживает.

Накануне 23 февраля лукойловцы собираются вместе, чтобы поздравить лучших сотрудников, которые в своё время сменили военную службу на производство.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Хочется пожелать одного - мирного неба над головой, производственных успехов, здоровья".

Грамоты, благодарственные письма и подарки получили 66 человек. Они работают на разных предприятиях «ЛУКОЙЛа» в разных районах края. Объединяет их нефтяная отрасль, а до того - погоны разных родов войск.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Армия - это хорошая школа жизни. У нас очень много работников, которые работают на разных должностях, исполняя свой уже гражданский долг".

Некоторым из сегодняшних нефтяников выпало по долгу службы побывать и в горячих точках, таких почти полторы сотни человек. Многие отмечены государственными наградами.

Только в «ЛУКОЙЛ-Перми» трудится почти три с половиной тысячи мужчин, из них 243 офицера запаса и две тысячи солдат и матросов.

Вышли сегодня на сцену и ветераны предприятия, многие в военной форме, с наградами. Среди них подполковник запаса Валерий Кичигин. Служил в ракетных войсках, потом преподавал в военном институте, на гражданке стал нефтяником. Армейская закалка пригодилась, когда пришел работать в нефтяную отрасль.

Валерий Кичигин: "Во-первых, физически нормально себя чувствовал, везде участвовал, во всех спартакиадах лукойловских!".

Такие встречи, посвящённые праздничным датам, у нефтяников традиционные. Сегодня поздравили защитников Отечества, теперь не за горами и первый весенний праздник, когда уже мужчины будут поздравлять женскую часть своего коллектива.