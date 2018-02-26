Время вернуть имена

В Перми 11 семей узнали о судьбе своих родных, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны. Поисковики из Тюменского отряда «Кречет» привезли в Пермь медальоны и личные вещи бойцов, призванных из Прикамья во время Великой Отечественной.

Иван Чернышов погиб в августе 1941 года в боях против фашистских захватчиков возле деревни Катково Калининской области, ныне Тверской. Об этом родные солдата узнали лишь спустя 77 лет.

Светлана Смородина, племянница Ивана Чернышова: "Это очень трогательно, что Иван Андреевич нашёлся, как говорят «вернулся домой солдат»".

Это стало возможно благодаря усилиям тюменского военно-поискового отряда «Кречет». Поисковиками были найдены медальоны, те самые, что бойцы носили с собой, чтобы в случае смерти или тяжелого ранения однополчане могли опознать своего товарища.

В церемонии передачи солдатских медальонов участвовал и военно-исторический клуб «Русский щит» пермского центра «Юность». Ребята подготовили выступление, где продемонстрировали форму времен Великой Отечественной войны.

Здесь же была развернута выставка экспонатов с мест боевых действий.

Медальоны изготавливали из металла, дерева и эбонита. Бывало, что пеналов на всех не хватало, тогда использовали патрон. Высыпали из него порох, вкладывали записку и закрывали перевёрнутой пулей.

Помощь в организации мероприятия оказал депутат регионального Законодательного собрания Николай Дёмкин. Подобные события поддерживаются на уровне всего Прикамья. Так, в январе пермским парламентом был принят закон о патриотическом воспитании в крае.

Николай Дёмкин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Память это, наверное, главное, что дает возможность правильно развиваться нашему молодому поколению. И мне бы сегодня хотелось выразить особые слова благодарности тем родителям, тем бабушкам и дедушкам, которые воспитали этих ребят, которые занимаются этим великим делом.

11 семей узнали, как и где погибли их деды и прадеды. У поисковых отрядов и волонтеров ещё много работы, ведь подсчеты количества пропавших без вести советских солдат в период Великой Отечественной войны ведутся до сих пор.