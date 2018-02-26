Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 25.02.2018 г.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 25.02.2018 г.
|26.02.2018 в 12:08
|26.02.2018 в 11:45
|26.02.2018 в 11:16
|26.02.2018 в 10:48
|26.02.2018 в 10:24
|26.02.2018 в 11:45
|25.02.2018 в 20:50
|25.02.2018 в 15:00
|25.02.2018 в 10:15
|24.02.2018 в 15:14
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