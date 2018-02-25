День защитника Отечества отпраздновали в Пермском Суворовском училище

Главный праздник уходящей недели - День защитника Отечества. Понятно, что он просто не мог обойтись без сегодняшней гордости Пермского края - Суворовского училища в Звездном.

Стать военным летчиком - заветная мечта - делится с губернатором Данил Канюков. На пути к своей цели суворовец изучает не только базовые науки. Чтобы смастерить судно, потребовалось черчение, робототехника, цифровое моделирование, физика и фантазия.

Данил Канюков, воспитанник Пермского Суворовского Военного училища Министерства Обороны РФ: "Вся инструкция у меня в голове, что хочу сделать в этом корабле, то и делаю, в качестве декора я сделал здесь ядра из патронов, пушки сделал 3д принтер на робототехнике".

В гости к суворовцам приехал губернатор края. Максим Решетников поздравил ребят с праздником, побывал на уроках химии и физики. Кадеты рассказали главе региона о своих изобретениях и предложили поуправлять танком.

Всего в корпусе дополнительного образования 7 кабинетов - здесь суворовцы конструируют, мастерят, обучаются танцам, разумеется, в свободное от основных уроков время.

Кабинет дополнительно образования один из самых любимых у суворовцев, здесь можно пострелять из лазерного оружия по интерактивным мишеням. Есть и настоящее - например, снайперская винтовка - выстрелить, конечно, в аудитории не получится, зато разобрать и собрать вполне реально!

Пермское суворовское училище было построено в 2015 году. Сегодня образование с 5 по 9 класс здесь получают 380 воспитанников из более чем 40 субъектов России. В перспективе запустить программу среднего общего образования - 10-11 класс.

Николай Братухин, начальник Пермского Суворовского Военного училища Министерства Обороны РФ: "В этом году планируем начать строительство спального корпуса, он нам необходим - 160 суворовцев будут там проживать. Чтобы в 2019 году мы могли набрать ребят".

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Очень мне понравились ребята, мотивированные, стремящиеся к знаниям, глаза горят, но при этом дисциплина. Вот это действительно будущее страны, будущая элита, и не только военная и правоохранительных органов, но и гражданской службы, те кто в будущем возьмут ответственность за наш край, города, и в конечном итоге за страну".

После торжественного построения на плацу в честь 23 февраля суворовцев отпустили в долгосрочное увольнение, на целых два дня, чтобы ребята смогли отметить этот праздник в кругу родных и близких.

История самого Звездного началась в 1931 году, тогда здесь был организован Бершетский военный лагерь, где готовили пехотинцев, артиллеристов и кавалеристов. В годы Великой Отечественной обучали солдат, которым предстояло отправиться на фронт. В 1961 году в военном городке была сформирована 52-я ракетная дивизия. С ветеранами вооруженных сил встретился губернатор края. Максим Решетников поздравил с праздником не только защитников, но и защитниц Отечества.