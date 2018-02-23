С Днём защитника Отечества!
В канун Дня защитника Отечества на Площади Ветеранов в Перми прошел ритуал воинской славы с торжественной церемонией возложения цветов. Первыми вахту у Вечного огня по традиции несут пермские кадеты. Воспитание традиций в армии - один из постулатов. История передается из поколения в поколение, так что в колонне не только официальные лица и ветераны. Свой смысл в праздник 23 февраля вкладывает и молодежь. Подробности - в репортаже Сергея Овчинникова.
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