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← Малахов восстановил последний день жизни летчика Филипова

С Днём защитника Отечества!

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23 февраля

В канун Дня защитника Отечества на Площади Ветеранов в Перми прошел ритуал воинской славы с торжественной церемонией возложения цветов. Первыми вахту у Вечного огня по традиции несут пермские кадеты. Воспитание традиций в армии - один из постулатов. История передается из поколения в поколение, так что в колонне не только официальные лица и ветераны. Свой смысл в праздник 23 февраля вкладывает и молодежь. Подробности - в репортаже Сергея Овчинникова.

Метки: в Пермском крае, Общество, в Перми

Опубликовано: 23.02.2018 в 00:17 в рубрике - Вести Пермь

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← Малахов восстановил последний день жизни летчика Филипова

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