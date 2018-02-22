«Бумфест» поможет определиться с профессией

В Перми на базе второй гимназии сегодня началась профориентационная игра для школьников «Бумфест». В игре принимают участие 130 человек, командам 9-классников придется примерить на себя роль руководителей предприятий и решить ряд конкретных производственных и не только задач. Уже после этого представить и защитить свой проект развития промышленного производства. Впервые подобная игра проводится именно для школьников, по мнению организаторов все это поможет заранее определится с будущей профессией.

Людмила Суханова, директор гимназии №2 г. Перми: "Это компетенции, которые нужны в любой профессии. В том числе они примеряют себя и на маркетолога, и на юриста, и на технолога, то есть это разные абсолютно профессии, но здесь умение работать в команде, выстраивать эту работу, творчески выполнять эту работу - и результат будет показан уже по итогам сегодняшней игры».