ПГНИУ пустил в «святая святых»

В закрытые лаборатории Пермского государственного научно- исследовательского университета, теперь может попасть любой желающий. Сегодня в инновационном центре "Мозгово" рассказали об открытии виртуального 3D-тура по самым интересным исследовательским площадкам прикамского кампуса. Пока их только пять - это закрытые лаборатории, где занимаются производством микропроцессоров, контролем погоды, биологическими исследованиями. В этот список попал и Ботанический сад, причем за растениями в нем можно наблюдать в разное время года. В течение года еще 10 научных площадок обзаведутся своими 3D-копиями.

Юлия Гранатова, руководитель сектора развития инновационного потенциала инновационного центра "Мозгово" ПГНИУ: "Мы решили пустить людей в те места, которые обычно закрыты, это лаборатории. В лабораториях люди работают, им экскурсии проводить неудобно, и туда в принципе попасть сложно даже самим ученым. Развесили по территории университета такие таблички, которые можно с помощью смартфона отсканировать QR-код и попасть на наш сайт".