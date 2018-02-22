Пермские гимназисты встретили 4716 год

В пермской гимназии № 2 отметили Новый год по восточному календарю, оказывается, на Востоке наступил 4716 год. Организаторы сделали акцент на японской культуре, поскольку наступивший год объявлен Годом Японии в России и наоборот - России в Японии. К празднованию подошли творчески - ребята танцевали национальные танцы, пели песни на восточных языках, затем устроили показательные выступления спортсменов и мастер-классы.

Как и полагается, в Новый год подвели итоги прошлого. В 2017 в гимназии номер 2 удалось реализовать целый ряд проектов по укреплению связей Перми со страной Восходящего солнца. Группа учеников посетила город Окаяма. Десять дней школьники жили в японской семье и знакомились с их культурой и традициями.

Костя Фомин, ученик 8 класса гимназии № 2 г.Перми: "Я узнал, что когда люди сидят на работе, они ждут пока уйдет их начальник,они не имеют права уйти, пока не уйдет их босс".