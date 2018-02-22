Эспланада преобразится

Пресс-служба администрации опубликовала видеомодель будущего фонтана на эспланаде в Перми, который должен разместиться на участке от Законодательного собрания до улицы Попова. По замыслу разработчиков концепта, на благоустроенной части должны появиться ландшафтные амфитеатры и различные зоны отдыха. Ранее эскизы были презентованы депутатам, после чего остались вопросы с парковкой, финансовой составляющей проекта и вариантами озеленения. Одно из предложений – высадить сосны.