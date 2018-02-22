Пермь. Новости культуры
- В пермской гимназии № 2 отметили Новый год по восточному календарю, - на Востоке наступил 4716 год.
-"Цветик-Семицветик" на французском языке.
- В театре оперы и балета вовсю репетируют "Фаэтон".
- "Млада" творит добрые дела.
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