В Прикамье откроют 7 межрайонных онкоцентров

В Прикамье до конца года откроют 7 межрайонных онкоцентров. Уже в марте лечебные учреждения появятся в Кунгуре, Краснокамске и Чайковском. Кроме того, филиалы заработают в Березниках, Кудымкаре, Чусовом и Соликамске. В краевом Минздраве сообщили, что важным направлением станет раннее выявление онкологических заболеваний на профилактических осмотрах и при обращении к терапевту. Также в планах министерства – строительство новой поликлиники для онкобольных.

Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края: «В идеале хотелось бы, чтобы при любом профилактическом осмотре или при обращении пациента в поликлинику с простейшими простудными заболеваниями, врачи проводили хотя бы базовые онкотесты и осматривали пациента на предмет видимых проявлений онкологии».