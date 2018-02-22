В Прикамье откроют 7 межрайонных онкоцентров
В Прикамье до конца года откроют 7 межрайонных онкоцентров. Уже в марте лечебные учреждения появятся в Кунгуре, Краснокамске и Чайковском. Кроме того, филиалы заработают в Березниках, Кудымкаре, Чусовом и Соликамске. В краевом Минздраве сообщили, что важным направлением станет раннее выявление онкологических заболеваний на профилактических осмотрах и при обращении к терапевту. Также в планах министерства – строительство новой поликлиники для онкобольных.
Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края: «В идеале хотелось бы, чтобы при любом профилактическом осмотре или при обращении пациента в поликлинику с простейшими простудными заболеваниями, врачи проводили хотя бы базовые онкотесты и осматривали пациента на предмет видимых проявлений онкологии».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Адреналин: Прикамские юнармейцы понюхали пороху
В кадетской школе №1 отметили день рождения знамени
Центробанк повышает финансовую грамотность россиян
Студенты пяти вузов снимут фильм о природе Перми
Как стать наблюдателем на выборах
Молодежный форум посвятили цифровым технологиям
3D-тур в закрытые лаборатории
Молодежный форум: В Перми обсуждают проблемы и прорывы нового времени
За подарками - на ярмарку
Бокс будет зрелищный
Добавить комментарий: