Адреналин: Прикамские юнармейцы понюхали пороху

В лесу Кировского района Перми прикамские юнармейцы разыграли настоящий бой. По крайней мере, адреналина хватило всем, как отметили их наставники, успевшие понюхать настоящего пороху.

Приказ отряду - максимально скрытно уничтожить движущуюся бронетехнику условного противника. В помощь юнармейцам белые маскхалаты, лыжи-снегоступы и дымо-шумовые гранаты.

Полное попадание, судьи ставят отметки - теперь путь свободен.

Следующий ориентир - «Туманный грот» - закрытый загазованный участок. Его команда должна пройти вместе и обязательно в противогазах. Иначе задание не зачтут выполненным.

Один за всех и все за одного - в лесу, в условиях боевого задания это не просто слова. И если у товарища вдруг сломалась лыжа, команда его не бросит.

Условия максимально приближены к боевым. На одном из этапов юнармейцам предстоит подорвать бронетехнику. Сделать это можно несколькими способами, в том числе из РПГ.

На участие в первом краевом юнармейском пятиборье заявились 12 команд. Площадкой стал «Парк Патриот» - бывший военный городок в Нижней Курье. На территории в 700 га - мишени, заброшенные здания, непроходимые буреломы.

Эдуард Вшивков, заместитель начальника Пермского краевого штаба юнармии: "Конечно, не хотелось бы, чтобы они это испытывали на самом деле, чтобы в жизни им это пригодилось. Но должны быть готовы ко всему, реалии. Но я скажу, что адреналина им хватит".

Взрывы, выстрелы, дым - адреналина действительно хоть отбавляй. Но в нужный момент, когда один из бойцов, разумеется, по легенде, получил ранение, оказать первую помощь, наложить шину смогли все без исключения команды.

Такой опыт проведения пятиборий для организаторов первый. Удалось главное - зарядить ребят невероятной энергией. Теперь только вперед. В планах устроить соревнования российского уровня - пригласить в Пермь юнармейцев из других регионов.