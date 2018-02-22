В кадетской школе №1 отметили день рождения знамени

В Пермской кадетской школе №1, которая носит имя Генералиссимуса Суворова, отметили день рождения собственного знамени, полученного ровно 11 лет назад и освященного в честь Александра Невского. По такому случаю на праздничное мероприятие прибыло много гостей. Действующие силовики и ветераны проводили для ребят открытые уроки. От Пермской думы прибыл вице-спикер Дмитрий Малютин. Оказывается, он тоже суворовец.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "Из этих ребят сегодняшних, из нашей молодежи, получатся настоящие патриоты Российской Федерации, которые будут беззаветно любить свою родину, гордиться нашей великой страной".