Центробанк повышает финансовую грамотность россиян

От слов к делу перешли в Центробанке и разослали по российским школам собственные учебники по финансовой грамотности. Это пока не предмет, а лишь спецкурс. Зато на такие уроки ребята могут приходить вместе с родителями.

Анастасия Гребенщикова, учитель финансовой грамотности: "Богат не тот, кто имеет много денег, а тот, кто умеет ими правильно распоряжаться".

Народная мудрость сегодня в полной мере отражает всю суть спецкурса по финансовой грамотности в 37-й пермской школе. Семейные расходы, как показала сегодня команда Марины Исаковой, во все времена одинаковые.

Марина Исакова:

- В основном деньги уходят на еду, на одежду, на жилье, коммунальные услуги.

Другая группа старшеклассников пытается оптимизировать эти расходы. В теории все просто, а вот на практике только четверть всех взрослых контролируют и записывают свои траты, а значит, и заботятся о своем будущем.

Матвей Миронов: "Даже если у тебя будет экономиться по 100 рублей в день, то в месяц это уже три тысячи. И так потихоньку у тебя будет расти семейный бюджет, и ты сможешь его куда-нибудь вложить, например, в свой бизнес".

С первыми финансовыми операциями современные подростки сталкиваются и в школе. Посчитать мелочь в столовой - без проблем. Но настоящая финансовая грамотность - это нечто большее.

Как признается преподаватель, учить тому, как правильно распланировать семейный бюджет, сегодня нужно не только детей, но и родителей. И личный пример, здесь, пожалуй, самый заразительный.

Анастасия Гребенщикова, учитель финансовой грамотности: "Действительно приятно, когда деньги есть всегда, когда ты можешь себе позволить в определенное время тот желаемый продукт. Правильно распределять деньги - это чувствовать себя уверенно".

Так называемый «фактор капучинно», когда, вроде бы, незначительная ежедневная чашка кофе за год оборачивается уже пятизначными суммами. Впрочем, и от удовольствий отказываться тоже не стоит. Главное научиться их планировать и следовать несложным правилам: вести учет доходов и расходов, не тратить больше, чем зарабатываешь, не брать кредиты беспорядочно, использовать финансовые инструменты для сбережения и накопления средств, изучать проверенные источники информации о них, иметь финансовую «подушку безопасности», сохранять все оригиналы документов о финансовых операциях.

А еще эксперты советуют, вне зависимости от дохода, делать накопления на непредвиденные расходы. Хранить деньги только в проверенных банках, участниках системы страхования вкладов, полный список можно найти на сайте ЦБ. Впрочем, ученики 37-й пермской школы все это знают. В ЕГЭ уже включили задачи по расчету полной стоимости кредита. Все для того, чтобы решить ее и в реальной жизни.