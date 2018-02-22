Студенты пяти вузов снимут фильм о природе Перми

Студенты пяти вузов к 300-летию краевой столицы снимут фильм о природе Перми. Главными площадками станут Черняевский лес, Липовая гора и Мотовилихинский пруд. Съемки планируется проводить как с воздуха, так и под водой. Идея принадлежит «Центру экологической культуры и политики». Активисты написали проект и выиграли в конкурсе социально значимых инициатив компании СИБУР. Победителей поздравил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Нас всех объединяет желание и стремление сделать наш город лучше, добрее, красивее, талантливее. И каждый из присутствующих на церемонии вносит свой вклад в это важное для всех горожан дело".

Администрация Перми вот уже 20 лет организует конкурс социально значимых проектов «Город - это мы». В последние три года к поддержке общественных инициатив подключился и бизнес. На конкурс «Формула хороших дел» заявилось порядка 40 проектов, из которых специальная комиссия выбрала 9 финалистов - среди них «Ярмарка спорта», «Донорство с умом», «Клуб юных химиков» и другие.