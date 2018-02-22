Как стать наблюдателем на выборах
В режиме видеоконференции специалисты пермского крайизбиркома провели первый обучающий семинар с будущими наблюдателями на выборах 18 марта. Онлайн слушателей набралось больше тысячи из всех муниципалитетов Прикамья, а также представители миссии ОБСЕ.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Дальше мы будем работать с коллегами непосредственно в территориях, с тем чтобы общаться, что называется визави, иметь возможность ответить на вопросы, и подойти к 18 марта уже в таком достаточно профессиональном составе".
На президентских выборах 18 марта в Прикамье будут работать порядка 10 тысяч наблюдателей. При этом примерно треть от этого числа составят представители общественных организаций.
Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Это очень важно, потому что это люди, которые не представляют никакую политическую партию, они не представляют ни одного из кандидатов, заявившихся на выборы. Они представляют общество, общественные организации, Общественную палату".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Молодежный форум посвятили цифровым технологиям
3D-тур в закрытые лаборатории
Молодежный форум: В Перми обсуждают проблемы и прорывы нового времени
За подарками - на ярмарку
Бокс будет зрелищный
Пермь. Новости культуры 20.02.2018
Главное - кадры
Интеллектуальный стиль: одежда за гранью обыденности
Нефтяники выделили почти миллиард на социальную сферу
Свежий улов из самого сердца Камчатки
Добавить комментарий: