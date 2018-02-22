Как стать наблюдателем на выборах

В режиме видеоконференции специалисты пермского крайизбиркома провели первый обучающий семинар с будущими наблюдателями на выборах 18 марта. Онлайн слушателей набралось больше тысячи из всех муниципалитетов Прикамья, а также представители миссии ОБСЕ.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Дальше мы будем работать с коллегами непосредственно в территориях, с тем чтобы общаться, что называется визави, иметь возможность ответить на вопросы, и подойти к 18 марта уже в таком достаточно профессиональном составе".

На президентских выборах 18 марта в Прикамье будут работать порядка 10 тысяч наблюдателей. При этом примерно треть от этого числа составят представители общественных организаций.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Это очень важно, потому что это люди, которые не представляют никакую политическую партию, они не представляют ни одного из кандидатов, заявившихся на выборы. Они представляют общество, общественные организации, Общественную палату".