Молодежный форум посвятили цифровым технологиям

В Перми открытую лекцию прочел Алексей Кудрин, человек, не нуждающийся в особом представлении. Звездный эксперт открывал двухдневный Молодежный форум, который на этот раз посвящен цифровым технологиям в самых разных их проявлениях.

Список экспертов впечатляющий: первую лекцию на Молодежном форуме прочёл бывший министр финансов России Алексей Кудрин. Вопросы задавали не только будущие экономисты, но также историки и филологи. По мнению федерального спикера, и физикам, и лирикам сегодня необходимо ориентироваться в данных, уметь обобщать и делать выводы. И, конечно, применять знания в родном регионе.

Алексей Кудрин, заместитель председателя Экономического совета при Президенте РФ: "Соединение промышленного и интеллектуального потенциала в современных отраслях и создание новых отраслей - важнейшее преимущество Пермского края".

С инициативой организовать Молодёжный форум губернатор Максим Решетников выступил в сентябре 2017-го. Тогда площадки посетили 3 тысячи молодых людей со всего края. Сегодня ещё больше желающих быть активными.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В современной экономике надо быть готовым учиться постоянно. Более того, современные технологии позволяют это делать вне зависимости от возраста и местонахождения".

Интригуют уже сами названия дискуссий: «Что делать, если ребёнок хочет стать киберспортсменом» или «Как поселить себя в Телеграм».

Найдутся поводы не только для обсуждений, но и для споров. О чём говорит даже место проведения форума: классическое искусство - живопись -здесь соседствует с дискуссиями о блогерах и «новых медиа».

В качестве эксперта - основатель популярного портала Сергей Барышников - о том, почему блогерство - это интересно, современно и прибыльно. Примеры - понятные всем интернет-пользователям.

Сергей Барышников, основатель медиагруппы "BigPicture.ru": "Юрий Дудь, сейчас у него 2,5 миллиона подписчиков, и стоимость одной интеграции несколько миллионов рублей. Отличный пример для всех нас".

Отличиться ребятам предлагают уже сегодня - авторам самых необычных и ярких фото вручат билеты на баскетбольные матчи.