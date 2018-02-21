3D-тур в закрытые лаборатории
В закрытые лаборатории Пермского государственного научно исследовательского университета теперь может попасть любой желающий. Сегодня в инновационном центре «Мозгово» рассказали об открытии виртуального 3Д тура по самым интересным исследовательским площадкам Прикамского кампуса. Пока их только пять - это «закрытые» лаборатории, где занимаются производством микропроцессоров, контролем погоды, биологическими исследованиями. В этот список попал и ботанический сад, причем за растениями в нем можно наблюдать в разное время года. В течение года еще 10 научных площадок обзаведутся своими 3Д-копиями.
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