Молодежный форум: В Перми обсуждают проблемы и прорывы нового времени

В Перми открылась зимняя сессия Молодежного форума "Пермский период". Главные площадки будут работать по направлениям киберспорт, молодежные медиа, инновации и техническое творчество. Главным гостем стал член Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин.

Старт форуму положила лекция бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Официальная часть получилась достаточно короткой, а диалог со студентами - продолжительным и оживленным.

Темой лекции стали «Гуманитарные технологии», потому и спрашивали больше филологи и историки - об образовании, биткоинах и новых трендах. По мнению федерального эксперта, и физикам, и лирикам необходимо ориентироваться в данных, статистике, уметь обобщать и делать выводы.

Работа форума организована по трём направлениям - «Инновации», «Киберспорт» и «Молодёжные медиа». О блогерах и блогерстве рассказал Сергей Барышников, основатель медиагруппы BigPicture.ru". Это информационно-развлекательный блог с рассказами о путешествиях, обзорами книг, множеством фотографий и видео.

Также в программе лекции и мастер-классы, посвящённые самопиару, телеграм-каналам и редкие для региона дискуссии - к примеру, что делать, если ребёнок хочет стать киберспортсменом.

Форум продлится два дня. Предусмотрена и развлекательная программа.