За подарками - на ярмарку

В Перми открылась ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены традиционные виды рукоделия, а также современные направления творчества, как скрапбукинг (изготовление оригинальных авторских фотоальбомов) или квиллинг изготовление композиций из скрученных полосок бумаги). В течение нескольких дней будут проводиться экскурсии и мастер-классы. Здесь же можно найти оригинальный подарок к приближающимся праздникам.

Центральные стенды заняли представители городов и районов Пермского края. На каждом собраны работы местных мастеров - украшения, шкатулки, одежда и обувь. Такие предметы сложно найти в обычном супермаркете.