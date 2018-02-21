Бокс будет зрелищный
В Перми стартовали бои первенства Приволжского федерального округа по боксу. На ринге юноши 13-14 лет, представлены 23 весовые категории, а всего 150 участников из 14 регионов ПФО. Нынешнее соревнование - часть большой серии мероприятий, посвященных семидесятилетию федерации бокса Пермского края. Следующим пунктом значится встреча боксеров России и Казахстана 10 марта в спорткомплексе Сухарева. Бои будут проходить по олимпийским правилам, и с той, и с другой стороны есть сверхтитулованные спортсмены. Вход на поединки бесплатный.
Петр Павлов, президент Федерации бокса Пермского края: "Мы боксируем дома, но преимущество это очень зыбкое, потому что я надеюсь на профессионализм судейства. Верю в нашу победу. Любители бокса получат истинное удовольствие. Бокс будет яркий, зрелищный".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь. Новости культуры 20.02.2018
Главное - кадры
Интеллектуальный стиль: одежда за гранью обыденности
Нефтяники выделили почти миллиард на социальную сферу
Свежий улов из самого сердца Камчатки
В Чайковском дольщики получили ключи от долгожданных квартир
В Перми напечатали первый избирательный бюллетень
Пермяков напугали громкие хлопки
По факту смертельного ДТП с автобусами возбуждено уголовное дело
Усыновите символ года!
Добавить комментарий: