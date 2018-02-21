Бокс будет зрелищный

В Перми стартовали бои первенства Приволжского федерального округа по боксу. На ринге юноши 13-14 лет, представлены 23 весовые категории, а всего 150 участников из 14 регионов ПФО. Нынешнее соревнование - часть большой серии мероприятий, посвященных семидесятилетию федерации бокса Пермского края. Следующим пунктом значится встреча боксеров России и Казахстана 10 марта в спорткомплексе Сухарева. Бои будут проходить по олимпийским правилам, и с той, и с другой стороны есть сверхтитулованные спортсмены. Вход на поединки бесплатный.

Петр Павлов, президент Федерации бокса Пермского края: "Мы боксируем дома, но преимущество это очень зыбкое, потому что я надеюсь на профессионализм судейства. Верю в нашу победу. Любители бокса получат истинное удовольствие. Бокс будет яркий, зрелищный".