Пермь. Новости культуры 20.02.2018
Как выживать культуре в условиях современного мира? Гость программы "Новости культуры" Любовь Азаматова, директор продюсерского центра "Грани мира".
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Как выживать культуре в условиях современного мира? Гость программы "Новости культуры" Любовь Азаматова, директор продюсерского центра "Грани мира".
3D-тур в закрытые лаборатории
В инновационном центре «Мозгово» рассказали об открытии виртуального 3Д тура по самым интересным площадкам ПГНИУ.
|смотреть видео читать21.02.2018 в 17:54
Молодежный форум: В Перми обсуждают проблемы и прорывы нового времени
Главным гостем Молодежного форума стал бывший министр финансов Алексей Кудрин.
|смотреть видео читать21.02.2018 в 17:29
За подарками - на ярмарку
В Перми открылась ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.
|смотреть видео читать21.02.2018 в 17:06
Бокс будет зрелищный
В Перми стартовали бои первенства Приволжского федерального округа по боксу.
|смотреть видео читать21.02.2018 в 16:43
Пермь. Новости культуры 20.02.2018
Гость программы Новости культуры - директор продюсерского центра Грани мира Любовь Азаматова.
|смотреть видео читать21.02.2018 в 16:20
Евгений Климов занял седьмое место в командных соревнованиях на Олимпиаде
В обеих попытках пермяк показал лучшие результаты среди россиян.
|читать21.02.2018 в 14:11
Пермские школьники-инноваторы победили на конкурсе стартапов
Пермские школьники стали победителями крупнейшего в Восточной Европе конкурса стартапов.
|читать21.02.2018 в 12:40
Блином по информатору
Фотокадры частной Масленицы наделали много шума в пермском сегменте сети интернет.
|смотреть видео читать20.02.2018 в 12:15
Пермь посетила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина
Ирина Роднина - президент Всероссийской федерации школьного спорта. Перед организацией стоят глобальные задачи.
|смотреть видео читать20.02.2018 в 10:59
Фильм «Лёд» выбился в лидеры российского проката
«Лед» за один день показал лучший результат по сборам для отечественного кино за всю историю проката в России и СНГ.
|смотреть видео читать19.02.2018 в 10:56
Молодежный форум: В Перми обсуждают проблемы и прорывы нового времени
Пермь. Новости культуры 20.02.2018
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