Пермь. Новости культуры 20.02.2018

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Новости культуры

Как выживать культуре в условиях современного мира? Гость программы "Новости культуры" Любовь Азаматова, директор продюсерского центра "Грани мира".

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 21.02.2018 в 16:20 в рубрике - Вести Пермь

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