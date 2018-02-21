Главное - кадры

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Сотрудничество

Промышленники и предприниматели на базе своего союза создадут уникальную площадку для молодежи. Этот вопрос обсудили на внеочередном заседании Президиума. Главная задача - показать школьникам, студентам и выпускникам, как предприятие работает изнутри, помочь устроиться на практику, и на перспективу стать полноценным сотрудником. Ранее губернатор Максим Решетников говорил о том, что для дальнейшего успешного развития промышленности региона необходимо готовить высококвалифицированные кадры, обеспечивая их достойной зарплатой и комфортными условиями.

Василий Цыганков, генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество»: "Чтобы при объединении работодателей на площадке нашего объединения было такое молодежное крыло. Условно скажем, это молодые специалисты, мастера, бригадиры. То есть ребята, пришедшие после вузов, после средних специальных образовательных учреждений, чтоб они могли в ряде вопросов наравне участвовать".

На минувшей неделе в Москве прошел съезд промышленников и предпринимателей. В числе делегатов Пермский край представлял Юрий Уткин. Председатель Пермской городской Думы также является вице-президентом Союза промышленников и предпринимателей. Сегодня он внес предложения, для реализации идей, высказанных на съезде, и был поддержан президиумом.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество»: "Это прохождение практики, дальнейшее трудоустройство, углубление дуального образования, которое сегодня как никогда важно. На съезде первой задачей, которую бизнес поставил перед властью, это как раз обеспечение квалифицированными кадрами".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Экономика

Опубликовано: 21.02.2018 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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Пермь. Новости культуры 20.02.2018 →

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