Интеллектуальный стиль: одежда за гранью обыденности

В Перми открылся первый магазин одежды, обуви и аксессуаров японских и корейских дизайнеров. Стиль этой марки эксперты моды называют интеллектуальным. Почему?

За две секунды пальто превращается в платье, платье в сарафан, а куртка в жилетку. Одна вещь и десятки образов. Одежда корейских и японских дизайнеров необычная, она противоречит моде, выходит за грань обыденности.

Татьяна Жильцова, стилист:

- С виду простое, имеет разрезы, имеет разный уровень подола – впереди короче, сзади длиннее. Это сделано очень стильно, очень вкусно.

Нетрадиционные пропорции, сложные формы, многослойность, сочетания разных материалов - все это одежда «Амайя». Татьяна Жильцова именует ее стиль как концептуальный или же интеллектуальный.

Татьяна Жильцова, стилист: " Ее сложно понять, над ней нужно думать. Она оставляет вопросы после себя, человек так посмотрит и спросит, а что это на ней такое надето где вырез, где рукав?".

Мужские и женские коллекции разрабатываются дизайнерами в Японии и Корее, отшиваются там же на фабриках. Ткани используют в основном натуральные - хлопок, шелк, шерсть и другие. В ассортименте как повседневная одежда, так и на выход.

Нина Авсеева, владелица магазина: "Практически во всех городах России эта марка существует. Мы здесь являемся первыми эксклюзивными официальными представителями этой марки".

Самое главное, что концептуальная одежда, по словам стилистов, легко сочетается с базовыми вещами.

Одежда «Amaia» подойдет людям любого возраста и профессии. С помощью нее можно создать свой стиль, подчеркнуть индивидуальность и выделиться из толпы.

Выбрать необычный наряд в Перми можно в торговом центре «Колизей». Отдел «Amaia» расположен на третьем этаже.