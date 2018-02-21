Интеллектуальный стиль: одежда за гранью обыденности
В Перми открылся первый магазин одежды, обуви и аксессуаров японских и корейских дизайнеров. Стиль этой марки эксперты моды называют интеллектуальным. Почему?
За две секунды пальто превращается в платье, платье в сарафан, а куртка в жилетку. Одна вещь и десятки образов. Одежда корейских и японских дизайнеров необычная, она противоречит моде, выходит за грань обыденности.
Татьяна Жильцова, стилист:
- С виду простое, имеет разрезы, имеет разный уровень подола – впереди короче, сзади длиннее. Это сделано очень стильно, очень вкусно.
Нетрадиционные пропорции, сложные формы, многослойность, сочетания разных материалов - все это одежда «Амайя». Татьяна Жильцова именует ее стиль как концептуальный или же интеллектуальный.
Татьяна Жильцова, стилист: " Ее сложно понять, над ней нужно думать. Она оставляет вопросы после себя, человек так посмотрит и спросит, а что это на ней такое надето где вырез, где рукав?".
Мужские и женские коллекции разрабатываются дизайнерами в Японии и Корее, отшиваются там же на фабриках. Ткани используют в основном натуральные - хлопок, шелк, шерсть и другие. В ассортименте как повседневная одежда, так и на выход.
Нина Авсеева, владелица магазина: "Практически во всех городах России эта марка существует. Мы здесь являемся первыми эксклюзивными официальными представителями этой марки".
Самое главное, что концептуальная одежда, по словам стилистов, легко сочетается с базовыми вещами.
Одежда «Amaia» подойдет людям любого возраста и профессии. С помощью нее можно создать свой стиль, подчеркнуть индивидуальность и выделиться из толпы.
Выбрать необычный наряд в Перми можно в торговом центре «Колизей». Отдел «Amaia» расположен на третьем этаже.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Нефтяники выделили почти миллиард на социальную сферу
Свежий улов из самого сердца Камчатки
В Чайковском дольщики получили ключи от долгожданных квартир
В Перми напечатали первый избирательный бюллетень
Пермяков напугали громкие хлопки
По факту смертельного ДТП с автобусами возбуждено уголовное дело
Усыновите символ года!
Артисты «Vis-a-Vis» заинтриговали французов баранками
В Перми подвели итоги международного слета юных патриотов
Пермь. Новости культуры
Добавить комментарий: