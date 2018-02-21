Нефтяники выделили почти миллиард на социальную сферу

Производственные инвестиции «ЛУКОЙЛа» в Пермском крае переориентированы на геологоразведку, а социальные вновь определяет краевая власть. Об этом рассказал президент компании Вагит Алекперов. Вместе с губернатором Максимом Решетниковым он посетил Чернушку.

Эту стройку в Чернушке уже назвали одной из самых быстрых. Меньше чем за месяц центральная площадь города существенно преобразилась. Ее внешний облик детально продумывали проектировщики. Здесь совместили малые архитектурные формы, аллею почетных жителей, места отдыха и многое другое.

Ход реализации социальных инициатив в территориях оценили глава компании «ЛУКОЙЛ» - Вагит Аликперов и губернатор Пермского края Максим Решетников на встрече с трудовыми коллективами. Причем вопросы задавали самые важные, касающиеся и производства, и жизни в муниципалитетах.

В этом году площадь Чернушки - один из первых объектов, который сдавали в рамках соглашения о социальном и экономическом сотрудничестве «ЛУКОЙЛа» и Пермского края. Всего на социальную сферу в 2018 году нефтяники выделили почти 1 миллиард рублей.

Кроме соглашения о сотрудничестве в регионе работает достаточно механизмов для социальных инициатив. В этом году финансирование программы по благоустройству дворовых территорий «народному бюджету» было увеличено.

Конечно, главный итог от подобных визитов - это реализация новых проектов. Так стало с центральной городской площадью в Чернушке. За короткий срок все пространство благоустроили, поставили места для отдыха, появилась своя огромная сцена.