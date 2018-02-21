Свежий улов из самого сердца Камчатки

В Перми открылась самая масштабная на Урале среди себе подобных выставка «Народные промыслы». Стендов здесь так много, что рассказать в общем и обо всем – все равно что носить воду в решете.

Ярмарка народных промыслов объединила стенды городов и районов Пермского края и других регионов. Здесь можно найти то, что не продаётся в обычном магазине. Как уверяют в «Рыбаке Камчатки», рыба тоже отличается от фасованной в супермаркете. Вот визитная карточка Дальнего Востока - чавыча или дикий лосось, богатый жирными кислотами омега-3 и омега-6.

Татьяна Воловик, продавец-консультант стенда «Рыбак Камчатки»: "Наша вся рыбка коптится исключительно по ГОСТам, имеет сертификаты. Мы сами производители, поэтому наша рыба наисвежайшая, наивкуснейшая, с печки прямо на прилавок. И также для гурманов предлагаем белорыбицу. Огромная рыбина, из которой уже достали все косточки".

В итоге - на вашем столе ароматное белое мясо аппетитного оттенка. Это результат того, что коптят рыбу на натуральных опилках вишни, яблони и ольхи.

Здесь же вам подскажут идею подарка к 23 февраля. К примеру, можно собрать вот такой комбинированный букет из копчёной и вяленой дальневосточной корюшки - вкусный и ароматный.

Также на прилавке: нерка, кижуч, палтус, горбуша и красная икра, что называется зернышко к зёрнышку. Из новинок - слабосолёная чавыча.