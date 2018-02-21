В Чайковском дольщики получили ключи от долгожданных квартир

В Чайковском дольщики, которые еще прошлым летом будоражили город протестными акциями, получили ключи от своих долгожданных квартир. Обмануть их не успели, вмешались краевые власти. В правительстве сейчас тоже радуются, что созданный механизм помощи людям заработал. Как именно?

Больше двух лет ожидания сверх положенного срока, но мечта Руслана все-таки сбылась. Квартиру в доме с романтичным адресом Сиреневый бульвар, 5 строил даже не для себя - для подрастающих дочерей. Местный застройщик РСУ-6 заставил поволноваться.

Руслан Абашеев, участник долевого строительства: "Какой-то этап был, да что у РСУ- 6 все плохо, потом нет, с чьей-то божьей помощью все начало продвигаться".

Этим летом в Чайковском даже прошло несколько митингов с целью привлечь внимание к долгостроям. Андрей - активный участник всех мероприятий параллельно написал несколько официальных обращений. Результат оказался неожиданным.

Андрей Кошкин, участник долевого строительства: "Мы были удивлены, что не мы к министру едем в министерство, а министерство едет к нам. Люди видят, что они получили не пустые отписки, а организована работа по контролю и видят результат".

Совместно с Общественной палатой в Чайковском Минстрой провел несколько круглых столов, где собрали всех дольщиков. По результатам создали межведомственную комиссию по контролю за достройкой домов, где будущие жители стали самыми активными участниками.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края: "Мы получали обратную связь. Одно дело то, что нам говорит и рапортует застройщик или наши собственные исполнители, другое дело, когда мы получаем общественный контроль каждого действия на площадке, с этим не поспоришь".

Официально в списке долгостроев в Чайковском сейчас числятся 3 многоэтажки. Не без трудностей, но «РСУ-6» продолжает работать. Так и этот объект по соседству на Сиреневом бульваре, 3 уже не назовешь замороженным.

Достройка «замороженных» объектов сейчас во многом зависит от активности самих жителей. Механизмы решения проблем и государственная поддержка приняты на региональном уровне. Новоселы из Чайковского убедились в этом на собственном опыте, теперь время и о ремонте задуматься.