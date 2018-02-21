В Перми напечатали первый избирательный бюллетень

Съемочную группу «Вестей» пустили в цех, где из-под принта вышел первый бюллетень для голосования на президентских выборах 18 марта. Попасть туда очень сложно. Все охраняется практически так же, как на Гознаке, где печатают деньги. Наш корреспондент прошел все согласования и проверки и получил разрешение одним из первых увидеть бюллетени для голосования.

Марка ВХИ, то есть для высокохудожественных изделий. Отпечатать нужно два миллиона одиннадцать тысяч триста два экземпляра.

На каждом листе напечатают по три бюллетеня для голосования на выборах президента страны. Из печатной машины готовые бланки вылетают, словно автоматная очередь. 10 тысяч экземпляров в час. А вот проверка качества - в ручном режиме.

Анжела Фаркушева, монтажист: "Я проверяю бумагу, то есть контролирую на печать, на качество печати, соответственно. И потом считаю определенное количество, сколько должно быть потом упаковано. То есть пятьсот листов, соответственно, пятьсот отсчитываю. Все, в дальнейшем она будет резаться и упаковываться".

В печатный станок постоянно добавляется краска. По консистенции она больше напоминает пластилин. А внутри машины - пластины, с которых на бумагу переносятся текст и тангирная сетка зеленого цвета, это первый уровень защиты бланка. В самой типографии меры безопасности тоже усилены.

Алексей Хомылев, начальник производства: "Обеспечен контроль проходной, все двери ставятся на электронные замки. У нас двойной контроль прохода есть – на входе и в цехе по пропускам, посторонние люди пройти на производство не могут".

Когда все будет готово и проверено, бланки сдадут под охрану. В первую очередь их повезут в отдаленные уголки региона. В день голосования на каждом бюллетене должны стоять две подписи членов избирательной комиссии, печать и голографическая марка, напечатанная, кстати, тоже в Перми, на Гознаке, и на всю страну. Это последние степени защиты.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса: "Каждая марка имеет специальный номер и защиту, поэтому подделать бюллетень невозможно. Если мало ли кто-то испортил бюллетень, он может обратиться в участковую избирательную комиссию, вернуть испорченный бюллетень, совершил ошибку, черкнул не там, и соответственно, ему выдадут новый, предыдущий бюллетень будет погашен".

За неделю должны напечатать все бланки. Для всех 1844 избирательных участков края.



