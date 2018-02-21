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Пермяков напугали громкие хлопки
Громкие хлопки напугали пермяков. Их слышали в разных районах столицы Прикамья, а также в нескольких городах, от Закамска до Голованово и от Полазны до Кунгура. Очевидцы сообщали, что в некоторых домах задрожали окна. Пользователи соцсетей предположили, что это был сверхзвуковой самолет, поскольку в небе остался характерный след. В МЧС заявили, что ни на одном предприятии в регионе аварийных ситуаций не зарегистрировано.
ГУ МЧС по Пермскому краю: «На ЕДДС города Перми поступают звонки от граждан о кратковременном звуковом явлении. По оперативным данным, ни на одном из предприятий города Перми и Пермского края аварийных ситуаций не зарегистрировано».
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