Пермяков напугали громкие хлопки

Громкие хлопки напугали пермяков. Их слышали в разных районах столицы Прикамья, а также в нескольких городах, от Закамска до Голованово и от Полазны до Кунгура. Очевидцы сообщали, что в некоторых домах задрожали окна. Пользователи соцсетей предположили, что это был сверхзвуковой самолет, поскольку в небе остался характерный след. В МЧС заявили, что ни на одном предприятии в регионе аварийных ситуаций не зарегистрировано.

ГУ МЧС по Пермскому краю: «На ЕДДС города Перми поступают звонки от граждан о кратковременном звуковом явлении. По оперативным данным, ни на одном из предприятий города Перми и Пермского края аварийных ситуаций не зарегистрировано».