По факту смертельного ДТП с автобусами возбуждено уголовное дело

Жуткое ДТП, о котором весь день говорит Пермь, произошло в микрорайоне Садовый накануне утром. Два автобуса столкнулись. Погиб 12-летний мальчик. Еще два студента в больнице.

ДТП произошло около семи утра, на перекрёстке Уинской и Макаренко - первый автобус только выходил на маршрут, 68-й уже вёз пассажиров. От удара погиб один из них – 12-летний подросток.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "По улице Макаренко, со стороны бульвара Гагарина двигался автобус первого маршрута, который на круговом движении по предварительной информации не предоставил преимущество и допустил столкновение".

Двух молодых людей, студентов, с места аварии увезла скорая помощь. Изначально их отвезли во вторую городскую больницу, где им оказали помощь специалисты. Одного из пострадавших здесь же отпустили домой, а второго после процедур увезли для дальнейшего обследования.

Николай Собянин, заведующий офтальмологическим отделением ГКБ №2: "Пациенту оказана помощь, но так как он жаловался на головокружение и тошноту, он этой же машиной скорой помощи направлен на консультацию в отделение в нейротравмы".

Кондуктор Людмила отделалась испугом и ушибом. В салоне автобуса, рассказала она, было человек 20, когда произошло столкновение. В их 68-й въехал автобус №1. Доля секунды, сильный удар, и всё.

Людмила, кондуктор: "Я стояла у средней двери, спиной, упала от удара. Работаю больше 20 лет кондуктором. Первая авария такая".

На место происшествия выехали все службы экстренного реагирования, в том числе сотрудники Следственного комитета. По факту возбудили уголовное дело, по двум статьям.

Антон Долганов, и.о. руководителя СО по Мотовилихинскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Это «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Вторая статья это «Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья»".

Что касается автобусов, в ближайшее время, в парк они вряд ли вернутся. Необходимо провести ряд экспертиз, так что транспортные средства отправили на специальную стоянку.