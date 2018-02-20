Усыновите символ года!
Пермские экологи и зоозащитники в Центре городской культуры провели акцию «Усыновите символ года», чтобы еще раз привлечь горожан к возможности помогать животным, оставшимся без дома. Проект с одноименным названием стартовал в декабре прошлого года. Суть его в том, что любой желающий может взять под свою опеку собаку, которая сейчас находится в приюте или на передержке, или помочь материально.
Елена Плешкова, организатор акции: "Даже маленькая помощь 50 рублей, но если это делать регулярно, и если таких людей будет много, она может очень серьезно помочь. Тогда у волонтеров будет больше времени, чтобы заниматься собаками, заниматься их обучением, искать им хозяев".
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