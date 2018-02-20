Артисты «Vis-a-Vis» заинтриговали французов баранками

Любительский молодёжный франкофонный театр «Vis-a-Vis» вернулся из Франции. В Париже артисты представили свой новый спектакль «Цветик-семицветик» по одноименной сказке Валентина Катаева. Особенность театра в том, что в постановке участвуют дети вместе с родителями. Сценарий «Цветика-семицветика» на французский перевели педагоги театра - Мария Хрусталева и Ольга Киселева. Некоторые слова им пришлось даже придумать.

Мария Хрусталева, переводчик: "Слово "баранки" будет новым для французских зрителей, поэтому оно звучало как Le baranque. Девочка у нас ходила со связкой баранок, и зрители понимали, что это что-то, с чем можно попить чай".