Артисты «Vis-a-Vis» заинтриговали французов баранками
Любительский молодёжный франкофонный театр «Vis-a-Vis» вернулся из Франции. В Париже артисты представили свой новый спектакль «Цветик-семицветик» по одноименной сказке Валентина Катаева. Особенность театра в том, что в постановке участвуют дети вместе с родителями. Сценарий «Цветика-семицветика» на французский перевели педагоги театра - Мария Хрусталева и Ольга Киселева. Некоторые слова им пришлось даже придумать.
Мария Хрусталева, переводчик: "Слово "баранки" будет новым для французских зрителей, поэтому оно звучало как Le baranque. Девочка у нас ходила со связкой баранок, и зрители понимали, что это что-то, с чем можно попить чай".
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