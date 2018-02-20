В Перми подвели итоги международного слета юных патриотов «Равнение на победу». Основная программа прошла в Усть-Качке на базе Пермского кадетского корпуса имени Героя России Федора Кузьмина. Это практические занятия по огневой и тактической подготовке, радиационной и химической, биологической защите, основам службы спасения. Более 500 ребят жили в условиях палаточного лагеря. Кто лучше всех справился с поставленными задачами?

Палаточный лагерь располагался прямо в лесу, и до него ребятам предстояло добраться, преодолев марш-бросок в 12 километров в условиях суровой уральской зимы. Здесь же кадеты со всей России и ближнего зарубежья, всего более 500 человек, учились разряжать и заряжать автоматы, стрелять, ориентироваться на местности, учились обращаться со специальной техникой, обустраивать быт прямо в лесу, учится топить камины, костры и, конечно же, дружить и заниматься совместным творчеством. Все дни этой насыщенной недели кадетов отражены на снимках. Стенды расположены во Дворце Солдатова. Здесь подводят итоги слета юных патриотов.

Валерий Дубовик, кадет Саратовской школы-интерната №1 г. им. Еремина:

- Эмоции, естественно, положительные, потому что столько много знакомых еще с прошлого года осталось, я приезжаю на этот слет второй раз. Самое сложное это пройти 12 километров, потом собрать палатку и потом обратно разобрать и опять пройти 12 километров. Это не каждому под силу.

А здесь серьезные бойцы запечатлены на фото с плюшевыми медведями в руках. На самом деле это не просто игрушка,а символ того, что кадет стал героям дня. Таких награждали каждый день с утра на общем разводе. Сегодня фотографии всех этих ребят и девушек выставлены на одном из стендов. И уже можно сказать о том, что определены победители слета юных патриотов. Ими стали кадеты из Пермского края и ребята из Донецка. В этом году кроме ценных подарков ребята получат путевки в детский лагерь «Артек».