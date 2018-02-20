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Пермь. Новости культуры
Гости программы "Новости культуры" солисты Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского Никита Четвериков и Инна Билаш, номинанты национальной премии "Золотая Маска-2018".
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