Предложение, от которого невозможно отказаться, сделали своим потенциальным клиентам в автосалоне «Фольксваген». Если на ценнике видите цифру 700 тысяч, можно смело отнимать от нее сто, и стоимость действительно станет равна 600 тысячам. А если звезды сойдутся, то еще меньше.

Бюджет Вячеслава на покупку автомобиля - 700 тысяч рублей. Подходила только средняя комплектация. Но в итоге молодой человек купил максимальную, и деньги еще остались. Выбрал «Фольксваген Поло».

Вячеслав Минаев: "Устраивает во всем: просторный багажник, даже для семьи поездка будет комфортабельна, если будет куда-то на далекие расстояния сопровождаться. На отдых с друзьями, хорошая проходимость, высокий клиренс, это тоже очень большой плюс".

Автомобиль на сто тысяч дешевле. Такое предложение у автосалона «Фольксваген Центр Пермь» на шоссе Космонавтов. Разницу можно оставить себе или потратить здесь же, на комплект зимней резины, сигнализацию с автозапуском или увеличенную на два года гарантию.

Евгений Клименко, руководитель отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»: "В феврале действуют очень выгодные условия на покупку «Фольксваген Поло». Суть их проста - мы даем прямую выгоду в размере ста тысяч рублей. То есть, если автомобиль стоит 700 тысяч, покупатель может прийти и купить его за 600 тысяч. Эти деньги он может оставить себе, а может потратить на приятности или полезности".

Некоторые покупатели смогут сэкономить еще больше. Например, если автомобиль первый или в семье двое и более несовершеннолетних детей.

Вера Шкляева, специалист отдела страхования и кредитования «Фольксваген Центр Пермь»: "Продолжает действовать акция «Первый автомобиль». Данная программа позволяет получить выгоду до 10 процентов и продолжает действовать «Семейный автомобиль», данная программа позволяет также получить выгоду до 10 процентов".

Вячеслав оформил документы на автомобиль, поучаствовав сразу в двух акциях. Общая выгода 165 тысяч рублей. Все подробности можно узнать в салоне, автомобили с ПТС еще есть в наличии.

Предложение салона действует до конца февраля и приходится как раз на главный мужской праздник страны. Так почему бы не порадовать себя двойным подарком - автомобилем и дополнительным внушительным бонусом.