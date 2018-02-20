Великий пост - это не диета

Мясо заменят грибы, а конфеты – варенье. У православных начался Великий пост. В этом году даже церковь выступает с новыми советами, как без потерь пережить 40 дней строжайшей диеты.

Соблюдать пост для Сергея Юрина, шеф-повара ресторана, проблематично, но в этом он помогает другим, предлагая разнообразие блюд без мяса и молока. Сегодня в меню - щи, с капустой свежей и квашеной, картошкой, морковью, рожью в качестве углеводной составляющей и ещё одним важным ингредиентом - белыми грибами.

Угодить можно даже малышам: к примеру, конфеты заменить вареньем. Внучки Татьяны Петровны уплетают его с удовольствием. Но ограничения в еде - не самое главное в эти 40 дней.

Татьяна Стародумова: "И благословиться надо у священника на пост, надо ходить в храм, на исповедь, причащаться - и тогда Господь будет помогать, и будет легко".

Людей в храмах сегодня немного, но и церковь уже мыслит иначе, более современно. Прежде чем идти на службу, нужно наладить мир в семье, чем и занимались всю предыдущую неделю во время масленичных гуляний. Сейчас прихожанам советуют прийти к самим себе. Побыть немного в стороне от привычной суеты.

Юрий Кищук, пресс-секретарь Пермской епархии РПЦ: "Всякая женщина, снимая каблуки, ходя в них целый день, говорит - вот это настоящая жизнь. Время поста - почему оно в церкви называется «весной духовной»? Это время, когда нужно отскрести лёд, снег отдолбить. И посмотреть - может, душа ещё способна цвести, а она действительно способна".

В дни поста в Вознесенско-Феодосьевской церкви можно поклониться мощам Павла Аношкина и Григория Смирнова. Это пермские священномученики, чьи тела, по свидетельствам экспертов, сохранились в том виде, в котором были погребены. Сюда приходят те, для кого наступление поста - важное событие.

В пост советуют меньше сердиться, делать добрые дела и радовать окружающих любыми посильными поступками.

Постное блюдо, приготовленное умелыми руками, может быть и вкусным, и полезным, и главное, сытным. Но важно помнить, что пост - не диета.