В ДТП с участием двух автобусов погиб школьник

В Перми в дорожной аварии с участием двух пассажирских автобусов погиб ребенок. Автобусы столкнулись на ул. Уинской около 7 часов утра. По предварительной информации пустой автобус №1 в районе развязки с ул. Макаренко не предоставил преимущество в движении и врезался в 68-й автобус с пассажирами. От удара погиб школьник. Делом занялись в Следственном комитете. Обстоятельства аварии выясняются, возбуждено уголовное дело.