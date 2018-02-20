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В ДТП с участием двух автобусов погиб школьник

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В Перми в дорожной аварии с участием двух пассажирских автобусов погиб ребенок. Автобусы столкнулись на ул. Уинской около 7 часов утра. По предварительной информации пустой автобус №1 в районе развязки с ул. Макаренко не предоставил преимущество в движении и врезался в 68-й автобус с пассажирами. От удара погиб школьник. Делом занялись в Следственном комитете. Обстоятельства аварии выясняются, возбуждено уголовное дело.

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 20.02.2018 в 12:26 в рубрике - Вести Пермь

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