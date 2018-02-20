Блином по информатору

Фотокадры частной Масленицы наделали много шума в пермском сегменте сети интернет. Все происходило где-то на Липовой горе. На фотографии, приделанной вместо лица чучелу Масленицы, изображен небезызвестный Григорий Родченков, который сейчас за границей тесно сотрудничает со всемирным антидопинговым агентством. Судя по комментариям, оставленным под фото авторами, идея родилась спонтанно, а в интернет они выложили снимки в надежде, что Григорий их "увидит и поймет, что не прав".