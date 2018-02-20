Пермяки отметили Масленицу с размахом

18 тысяч гостей на двоих собрали музей под открытым небом «Хохловка» и пермская эспланада во время празднования Масленицы. На чьей стороне было преимущество, не сообщается, но в Хохловке с гордостью заявили о том, что в этом году организовали самое большое гуляние за последние полтора десятилетия.

Татьяна Муруева, сотрудник Пермского краеведческого музея: "Больше площадок, больше каких-то развлечений, больше лошадей, больше событийных мест, а так, наверно, всё традиционно. Катание с гор у нас здесь организовано, с большим увлечением и дети, и взрослые катаются с гор".