Главный ледовый городок «Перммяч» завершил работу

Главный ледовый городок Прикамья «Перммяч» начали разбирать. Он закрыт для посетителей навсегда. Начав работу в конце декабря, городок успел принять около 300 тысяч человек и заслужил звание одного из самых больших в России. Также закончит работу ледовый каток на площади перед Театром-Театром. Все конструкции на городской эспланаде должны быть разобраны к 5 марта.

Вячеслав Торчинский, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми: "В этом году абсолютный рекорд в новогоднюю ночь. Конечно, повезло и с погодой. Почти 60 тысяч человек встретили Новый год в ледовом городке".