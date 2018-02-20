← Пермь посетила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина
Главный ледовый городок «Перммяч» завершил работу
Главный ледовый городок Прикамья «Перммяч» начали разбирать. Он закрыт для посетителей навсегда. Начав работу в конце декабря, городок успел принять около 300 тысяч человек и заслужил звание одного из самых больших в России. Также закончит работу ледовый каток на площади перед Театром-Театром. Все конструкции на городской эспланаде должны быть разобраны к 5 марта.
Вячеслав Торчинский, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми: "В этом году абсолютный рекорд в новогоднюю ночь. Конечно, повезло и с погодой. Почти 60 тысяч человек встретили Новый год в ледовом городке".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь посетила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина
В Избиркоме готовятся к обучению наблюдателей
В Добрянке строительный кран упал на жилой двор
В Соликамском районе на пожаре погибли двое детей
Пермяки расскажут о любимых героях-защитниках
В Прикамье будут развивать школьный спорт
Что вдохновляет молодых художников?
Преступлений на транспорте стало меньше
Студенты Пермского института культуры устроили проводы зимы
Пермь. Новости культуры
Добавить комментарий: