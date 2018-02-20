Пермь посетила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

В Перми с официальным визитом в качестве депутата Государственной думы России побывала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она же является президентом Всероссийской федерации школьного спорта, которая ставит перед собой глобальные задачи. После недолгих переговоров с губернатором Максимом Решетниковым подписано соглашение о сотрудничестве.

Воскресные тренировки по хоккею Никита Саберзянов не пропустил ни разу. В свои десять лет он один из основных нападающих школьной команды. Все занятия проходят на ледовом стадионе в рамках обычных уроков физкультуры.

Никита Саберзянов, ученик 4 класса МАОУ «Лицей №3» г. Пермь: "Мне нравится, потому что я люблю физкультуру. У меня есть много медалей".

Огромный переходящий кубок уже два года занимает почетное место на стене пермского лицея №3. Столько же времени здесь работает школьный спортивный клуб. Кроме основных занятий по физкультуре практически треть учеников занимается спортом профессионально.

Иван Мальгинов, учитель физкультуры МАОУ «Лицей №3» г. Пермь: "Дети приходят из нашего учреждения, пишут заявления, чтобы вступить в наш школьный спортивный клуб. Исходя из этих заявлений, мы формируем свою команду".

В этом учебном заведении есть даже своя галерея славы. Это список учеников с 1982 года по современность, кто внес максимальный вклад в развитие спорта Перми и Пермского края, и России в целом.

Один из федеральных авторов проекта школьного спортивного клуба - трехкратных олимпийский чемпион - Ирина Роднина. В пермском лицее №3 она побывала впервые, с будущими спортсменами она пообщалась на импровизированной пресс-конференции.

Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ: "Для нас очень важно, чтобы ребята все свободное время проводили с пользой для себя, поближе к дому, между собой общались, соревновались, потому что нет ничего приятней в спорте, как общение".

Еще одна встреча - уже с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Массовый спорт поддерживают на самом высоком уровне. В ближайшие пять лет регион потратит почти 1 миллиард 800 миллионов рублей на развитие всей спортивной инфраструктуры. Это новые межшкольные стадионы, спортивные площадки и многое другое.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы сами для себя сформировали свое понимание программы развития массового спорта. Основным элементом этой программы на сегодня является приведение в порядок школьной инфраструктуры и развитие спорта на базе школ".

Уже в завершение визита - подписание соглашение о сотрудничестве между «Всероссийской федерацией школьного спорта» и Пермским краем. Еще один важный этап в развитии массового спорта в регионе.