В Избиркоме готовятся к обучению наблюдателей

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В эфире пяти теле- и трех радиоканалов появились агитационные ролики кандидатов в президенты России. Тем самым стартовал очередной этап предвыборной гонки. А Общественная палата Пермского края вслед за российской начала набор собственных, не принадлежащих никаким политическим силам наблюдателей. Люди они новые, так что им придется немного поучиться. Курсы проведут сотрудники избиркома, в том числе и виртуально. Кандидатуры выдвигает общественные организации. Таким образом, число наблюдателей на президентских выборах в этом году ощутимо вырастет.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "Мы думаем, что это будет беспрецедентное количество, учитывая количество субъектов выдвижения. Думаем, что и в 2016 году такого не было количества, порядка 10 тысяч наблюдателей у нас будет на избирательных участках. Всего в крае 1844 участка, то есть примерно по 6-8 наблюдателей на участок. Примерно треть - представители общественности".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Выборы

Опубликовано: 20.02.2018 в 10:25 в рубрике - Вести Пермь

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