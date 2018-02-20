В Добрянке строительный кран упал на жилой двор
Чрезвычайное происшествие, которое только каким-то чудом обошлось без жертв. В Добрянке днем строительный кран упал на жилой двор. Придавил только машины. В региональном Минздраве уверили, что никто из людей не пострадал. Причины крушения выясняет специальная комиссия. Застройщик – известная в Прикамья компания – уже заявил, что ущерб возместит в полном объеме.
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