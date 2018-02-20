В Соликамском районе на пожаре погибли двое детей

В Следственном комитете выясняют обстоятельства пожара в селе Лызиб Соликамского района, в результате которого погибли двое детей – 4-летний мальчик и его двухлетняя сестра. Возгорание в деревянном одноэтажном доме началось в семь часов вечера. Спасатели прибыли на место ЧП к моменту, когда дом был полностью охвачен огнем. Потушить пламя пожарным удалось за полчаса. По предварительным данным в момент возникновения пожара дети находились дома одни. Родители ушли в магазин. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Александр Иванов, начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Хотелось бы донести, наконец, до родителей, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Будь у вас печное отопление или квартира благоустроенная. Для того чтобы пожар развился до размеров одной квартиры или одного дома, достаточно 15 минут".