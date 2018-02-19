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← В Прикамье будут развивать школьный спорт

Пермяки расскажут о любимых героях-защитниках

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исторический парк

Исторический парк "Россия - моя история. Пермский край" предлагает пермякам рассказать о своих любимых защитниках в отечественной истории. К 23 февраля парк запустил в Instagram конкурс. Участники должны рассказать своим подписчикам об исторических персонах, которые прославились, защищая нашу страну. Принять участие в конкурсе могут все, кто уже побывал в историческом парке и сделал там фотографию или кто только планирует посетить экспозиции в ближайшую неделю. Победитель конкурса получит в подарок книгу «Русские полководцы». Добавлю, что 21 февраля посетить выставку «Россия - моя история» можно бесплатно.

 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 19.02.2018 в 17:39 в рубрике - Вести Пермь

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