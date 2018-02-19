В Прикамье будут развивать школьный спорт

В Перми с официальным визитом побывала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Именитая фигуристка посетила Пермский лицей № 3. Здесь уже несколько лет работает школьный спортивный клуб, вовлекающий учащихся во внеурочные занятия спортом. Школа уже успела воспитать плеяду успешных спортсменов.

"Для нас очень важно, чтобы ребята все свободное время проводили с пользой для себя, поближе к дому, между собой общались, соревновались, потому что нет ничего приятней в спорте, чем общение", - отметила Ирина Роднина.

Также Ирина Роднина встретилась с главой Прикамья Максимом Решетниковым. Итогом переговоров стало подписание соглашения между правительством Пермского края и Всероссийской федерацией школьного спорта о взаимодействии по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности школьников Прикамья.