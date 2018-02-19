Что вдохновляет молодых художников?
В центре городской культуры открылась новая выставка. Молодые современные художники Перми объединились и создали один творческий проект. Зародился он во время выставки «Арт-Пермь». Работы, по словам авторов, создавались спонтанно. Здесь можно встретить работы Елены Рэмбо, Макса Черного, Петра Стабровского, Александра Кошелева, Алексея Щигалева и других.
Елена Рэмбо, художник: "Очень сильно вдохновляюсь своей новой обретенной профессией массажиста. И у меня работы: слепки моих рук рабочих, и кусок кожи, который можно собрать в виде пазла, и картина от пола до потолка, я нарисовала мышцы".
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