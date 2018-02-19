Преступлений на транспорте стало меньше

В Пермском линейном отделе транспортной полиции подвели итоги работы за 2017 год. Так, количество зарегистрированных преступлений на транспорте несколько снизилось - всего 412 инцидентов. Для сравнения: в 2016 году было зафиксировано 504 случая. Общая раскрываемость составила почти 75%. За год на транспорте было изъято более 7,5 килограммов наркотиков, из них большая часть - 6745 граммов - синтетические. Как показывает практика, в Пермь психотропные вещества везут в основном из Санкт-Петербурга, Москвы и соседнего Екатеринбурга. Всего к уголовной ответственности привлечено 79 человек, из них 5 несовершеннолетних. Травматизм на железной дороге снизился, на путях в прошлом году погибли 19 человек, двое из них несовершеннолетние.