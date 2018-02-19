Студенты Пермского института культуры устроили проводы зимы

Блины, чучело и хоровод. В Перми первыми начали встречать Маслениц студенты Пермского института искусства и культуры. Как это было?

Проводы зимы устроили студенты Пермского института культуры. Участие в празднике принимали и студенты, и местные жители, которые пришли, чтобы посмотреть на песни и танцы.

Любовь Конькова, студентка ПГИК: "Мы каждый год занимаемся организацией Масленицы. Этот праздник очень важен для нас, поскольку мы вуз творческий, а здесь мы можем проявить все наши способности и написать сценарий, организовать праздник для всех жителей. Импровизация допускается".

Чуть подробнее о народных забавах - это перетягивание каната, хоровод, и конечно же, угощения. Пока идет выступление, для участников праздника готовили классическое угощение Масленицы – блины.

Один из самых захватывающих моментов – ребята поджигают чучело Масленицы. Все гости праздника собираются, чтобы на это посмотреть.

Постепенно людей собирается все больше и больше. И так в каждом уголке Перми всю неделю провожают зиму, ждут весну и празднуют Масленицу. И самое главное, все это с хорошим настроением.